Украинская танцовщица и хореограф Алина Ли, которая в паре с Дмитрием Каднаем участвовала в шоу "Танці з зірками", похвасталась своим отдыхом в Грузии.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Алина Ли опубликовала кадры, сделанные на отдыхе в Грузии. Она впечатлила невероятным фото на вершине горы, слившись в поцелуе со своим возлюбленным.

«Грузия. Страна, в которой мы гости, не туристы. Страна, в которой семья всегда на первом месте. Страна, в которой всегда будешь сытым. Страна, в которой тебя просто так угостят, подвезут и обнимут. Страна гор, вина, музыки и добрых людей. Грузия, спасибо за теплый приём, приедем ещё! «Вы из Украины?! Мы любим Украину. Мы с вами. Мы за вас. Вы для нас гости, не туристы», - поделилась своими эмоциями от поездки девушка.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Крутая», «Как красиво», «Так хочу в Грузию», «Невероятные виды», «Какой кайф», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алина Ли сразила наповал эффектным образом с косами: «Китайский квартал».

Как сообщала Politeka, Алина Ли улетела из Украины и похвасталась роскошными пейзажами: "Какая красота".

Также Politeka писала, что Каднай засветился с Лидой Ли в оригинальных образах: "Будем экспериментировать".