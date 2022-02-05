Як передає Politeka.net, Дмитро Каднай (Kadnay) брав участь у шоу "Танці з зірками", де його напарницею була танцівниця Аліна Лі. Там вони виступили з безліччю різних стилів танців, чим добре запам'яталися українцям. Після проєкту, Каднай записав пісню зі своєю суперницею по шоу Лідою Лі.
На своїй сторінці в Instagram Каднай опублікував нові Сторіз. На кадрі артист показав знімок з Лідою Лі, де вони постали перед камерою в екстравагантних нарядах і поставив питання українцям.
"Нам дуже приємно, що наша коллаба з Лідою Лі вам так сподобалася! Ми відкрили для себе двері у світ "фітів". Будемо експериментувати та музикувати далі, з талановитими колегами музикантами. З ким би ви хотіли нас почути у спільній роботі?", — запитати Дмитро Каднай.
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
Екс-ВІА Гра Мейхер в маленькому сарафані показала, як треба спокушати на природі: "Надя, це неможливо..."
Зірка "Холостячки" Тарапата пофліртував з Огневич у всіх на виду: "Готуйся"
Обірвалося життя знаменитого актора: "Виграв битву з раком, але зазнав поразки від..."
Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
Раніше повідомлялося, Ліда Лі в боді та Каднай в шкіряних штанях не змогли приховувати хімію між ними, відео: "Все шкварчить"
Також, Дмитро Каднай і Ліда Лі захопили українців, розкривши нові подробиці: "Ви класна пара"
Politeka розповідала, екс-підопічна Монатіка Ліда Лі в ефектних образах викликала бурхливу реакцію Суровцева: "У всьому прекрасна"