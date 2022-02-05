Популярний співак і екс-учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Каднай розповів про свої плани разом з Лідою Лі.

Як передає Politeka.net, Дмитро Каднай (Kadnay) брав участь у шоу "Танці з зірками", де його напарницею була танцівниця Аліна Лі. Там вони виступили з безліччю різних стилів танців, чим добре запам'яталися українцям. Після проєкту, Каднай записав пісню зі своєю суперницею по шоу Лідою Лі.

На своїй сторінці в Instagram Каднай опублікував нові Сторіз. На кадрі артист показав знімок з Лідою Лі, де вони постали перед камерою в екстравагантних нарядах і поставив питання українцям.

"Нам дуже приємно, що наша коллаба з Лідою Лі вам так сподобалася! Ми відкрили для себе двері у світ "фітів". Будемо експериментувати та музикувати далі, з талановитими колегами музикантами. З ким би ви хотіли нас почути у спільній роботі?", — запитати Дмитро Каднай.

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