Алан Бадоєв висловився про агресію в бік України і закликав підтримати країну.

Як повідомляє Politeka.net, популярний продюсер, український режисер і кліпмейкер висловився про те, що відбувається між РФ і Україною, а також закликав громадян звернути на це увагу.

Так, Алан Бадоєв закликав колег і артистів з РФ не мовчати про ситуацію, бути уважними у того, що відбувається.

"Мої друзі, колеги, Артисти, люди, яких поважаю я і які поважають мене... ті, хто живе в Росії, прийшов час сказати своє слово. Ви і є Росія і її вчинки. Це теж ви " - написав Бадоєв і звернув увагу на флешмоб, сенс якого висловитися проти агресії РФ на адресу Украни.

Він також процитував слова, які дали початок флешмобу.

"Уявіть собі світ, де ми просто живемо – і нас не чіпають. Цього всього немає, але просто хоча б уявіть», - запропонував режисер.

До цього Бадоєв розповів про Барських, який в новій пісні намагається розповісти, що його хвилює. Про це повідомив продюсер артиста Алан Бадоєв у своєму Instagram, підкріпивши уривок нового кліпу.

"Макс живе і спілкується музикою. Все, що його хвилює завжди виливається в нову пісню. Рефлексія на сучасний світ цього разу створила повноцінний медіа проект @recycling.rcln нові смисли і чесні висловлювання", - написав продюсер Макса Барських.

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