Как сообщает Politeka.net, популярный продюсер, украинский режиссер и клипмейкер высказался о том, что происходит между РФ и Украиной, а также призвал граждан обратить на это внимание.
Так, Алан Бадоев призвал коллег и артистов из РФ не молчать о ситуации, быть внимательными у происходящему.
"Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пришло время сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы» - написал Бадоев и обратил внимание на флешмоб, смысл которого высказаться против агрессии РФ в адрес Украны.
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Он также процитировал слова, которые дали начало флешмобу.
«Представьте себе мир, где мы просто живем – и нас не трогают. Этого всего нет, но просто хотя бы представьте», – предложил режиссер.
До этого Бадоев рассказал о Барских, который в новой песне старается рассказать, что его волнует. Об этом сообщил продюсер артиста Алан Бадоев в своем Инстаграм, подкрепив отрывок нового клипа.
"Макс живет и общается музыкой. Все, что его волнует всегда выливается в новую песню. Рефлексия на современный мир на этот раз создала полноценный медиа проект @recycling.rcln Новые смыслы и честные высказывания", - написал продюсер Макса Барских.
Напомним, что Макс Барских вышел на сцену в черной сетке и заставил публику кричать
Как сообщала Politeka, Макс Барских в одних плавках подколол украинцев, похваставшись отдыхом
Также Politeka писала, что Барских в расстегнутой рубашке засмущал девушек на курорте