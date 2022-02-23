Алан Бадоев высказался об агрессии в сторону Украины и призвал поддержать страну.

Как сообщает Politeka.net, популярный продюсер, украинский режиссер и клипмейкер высказался о том, что происходит между РФ и Украиной, а также призвал граждан обратить на это внимание.

Так, Алан Бадоев призвал коллег и артистов из РФ не молчать о ситуации, быть внимательными у происходящему.

"Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пришло время сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы» - написал Бадоев и обратил внимание на флешмоб, смысл которого высказаться против агрессии РФ в адрес Украны.

Он также процитировал слова, которые дали начало флешмобу.

«Представьте себе мир, где мы просто живем – и нас не трогают. Этого всего нет, но просто хотя бы представьте», – предложил режиссер.

До этого Бадоев рассказал о Барских, который в новой песне старается рассказать, что его волнует. Об этом сообщил продюсер артиста Алан Бадоев в своем Инстаграм, подкрепив отрывок нового клипа.

"Макс живет и общается музыкой. Все, что его волнует всегда выливается в новую песню. Рефлексия на современный мир на этот раз создала полноценный медиа проект @recycling.rcln Новые смыслы и честные высказывания", - написал продюсер Макса Барских.

Напомним, что Макс Барских вышел на сцену в черной сетке и заставил публику кричать

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