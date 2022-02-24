Україна переживає важкий період, у зв'язку із загостренням ситуації на окупованих територіях Донбасу, пише Politeka.net. У зв'язку з цим багато зірок підтримують простих жителів.
Зокрема, співачка Камалія опублікувала у своїх соцмережах відео виступу, на якому вона виконала пісню "Вільна". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Артистка вбралася в жовту сукню з довгим шлейфом.
"Бажаю всім бути вільними! Жити в мирі й любові! Україна, я з тобою💛 💙", - написала вона в Instagram.
Публікація зібрала багато лайків і коментарів.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Крик душі судді "Майстер Шеф" Мартиновської після візиту до батьків: "Це просто..."
Ведучий шоу" Маска "Остапчук, не підбираючи слів, висловив свою думку про те, що відбувається в Україні: "За нами правда"
Трирічний малюк у Києві проковтнув годинник: лікарі зробили все, що могли
"Якщо така розумна, то лікуй сама!": молодого українця не стало в реанімації, родичі звинуватили лікарів
"красуня🥰 🥰 🥰", " спасибі наша рідненька Камалія!!! Давно полюбила і поважаю!!!!!!!", "Дуже красива і пісня і ви Наталя!👏👏👏", " Ти найлюдяніша людина на землі! Щастя і здоров'я!!! Любимо тебе!", "найстильніша і талановита і прекрасна в усіх відношеннях", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, нещодавно стилістка Софія Неведома звинуватила Камалію у несплаті за надані послуги. У відповідь артистка повідомила, що та недобросовісно виконала роботу і пригрозила судом.
Нагадаємо, скандал навколо найбагатшої співачки України Камалії прийняв новий оборот
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України змінилася до невпізнання і здивувала заявою
А ще Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України здивувала виглядом, з'явившись на публіці після хвороби