Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з багатим бізнесменом Мохаммадом Захуром, підтримала українців своєю піснею на концерті.

Україна переживає важкий період, у зв'язку із загостренням ситуації на окупованих територіях Донбасу, пише Politeka.net. У зв'язку з цим багато зірок підтримують простих жителів.

Зокрема, співачка Камалія опублікувала у своїх соцмережах відео виступу, на якому вона виконала пісню "Вільна". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Артистка вбралася в жовту сукню з довгим шлейфом.

"Бажаю всім бути вільними! Жити в мирі й любові! Україна, я з тобою💛 💙", - написала вона в Instagram.

Публікація зібрала багато лайків і коментарів.

"красуня🥰 🥰 🥰", " спасибі наша рідненька Камалія!!! Давно полюбила і поважаю!!!!!!!", "Дуже красива і пісня і ви Наталя!👏👏👏", " Ти найлюдяніша людина на землі! Щастя і здоров'я!!! Любимо тебе!", "найстильніша і талановита і прекрасна в усіх відношеннях", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, нещодавно стилістка Софія Неведома звинуватила Камалію у несплаті за надані послуги. У відповідь артистка повідомила, що та недобросовісно виконала роботу і пригрозила судом.

Нагадаємо, скандал навколо найбагатшої співачки України Камалії прийняв новий оборот

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України змінилася до невпізнання і здивувала заявою

А ще Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України здивувала виглядом, з'явившись на публіці після хвороби