Как пишет Politeka.net, Камалия - украинская исполнительница, которая замужем за миллиардером пакистанского происхождения, из-за чего ее прозвали самой богатой певицей Украины. На своей странице в Инстаграм артистка поделилась интересным видео. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз страницы)
Камалия анонсировала выход своего нового клипа, и показала короткие фрагменты, на которых в частности запечатлен и супруг певицы Мохаммад Захур.
«Уже совсем скоро…», - написала артистка.
Отметим, в клипе Камалия запечатлена в очень оригинальном образе. Видно, что над ее внешностью хорошо потрудились стилисты и визажисты, певицу практически не узнать.
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Интригуют и слова композиции.
«Детка, мне нужен тайм аут», - поет Камалия на коротом фрагменте, который она показала, чтобы подогреть внимание публики перед премьерой клипа.
ПОклонники певиці отметили, что с нетерпением ждут віхода видео.
Напомним, украинцы набросились на самую богатую певицу, после исполнения гимна
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