Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, впервые вышла в свет после болезни и поразила видом.

Певица Камалия в конце января этого года рассказала о своем непростом недуге, пишет Politeka.net. По словам артистки, у нее диагностировали флурону - одновременное заболевание коронавирусом и гриппом.

Певица призналась, что уже болела долго, а ее температура не падала ниже 38 градусов. Кроме того, не радовали анализы и тяжелое дыхание. Камалия боялась, что недуг мог поразить легкие, поэтому даже делала КТ.

Звезда провела много времени в больнице, где ей ставили капельницы и делали ингаляции. К сожалению, последствий в виде двухсторонней пневмонии и гайморита не удалось избежать.

В новых сторис звезда приятно удивила видом - идеальная кожа, улыбка и макияж с акцентом на глаза - так певица впервые вышла в свет. Казалось, звезда отлично уже себя чувствует.

"Первые съемки после болезни. Наконец-то!", - написала Камалия.

Отметим, в недавних постах артистка призналась, что еще не до конца выздоровела, но очень надеется скоро вернуться к работе, что в итоге и сделала.

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