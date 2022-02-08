Певица Камалия в конце января этого года рассказала о своем непростом недуге, пишет Politeka.net. По словам артистки, у нее диагностировали флурону - одновременное заболевание коронавирусом и гриппом.
Певица призналась, что уже болела долго, а ее температура не падала ниже 38 градусов. Кроме того, не радовали анализы и тяжелое дыхание. Камалия боялась, что недуг мог поразить легкие, поэтому даже делала КТ.
Звезда провела много времени в больнице, где ей ставили капельницы и делали ингаляции. К сожалению, последствий в виде двухсторонней пневмонии и гайморита не удалось избежать.
В новых сторис звезда приятно удивила видом - идеальная кожа, улыбка и макияж с акцентом на глаза - так певица впервые вышла в свет. Казалось, звезда отлично уже себя чувствует.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в одном белье похвасталась идеальными формами: "Я скучала..."
"Немытый, голодный": друзья раскрыли печальные подробности последних дней жизни Куравлева
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
"Первые съемки после болезни. Наконец-то!", - написала Камалия.
Отметим, в недавних постах артистка призналась, что еще не до конца выздоровела, но очень надеется скоро вернуться к работе, что в итоге и сделала.
Напомним, самая богатая певица Украины в вечернем платье с длинным разрезом поздравила поклонников
Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины похвасталась своим достижением