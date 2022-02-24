Украина переживает тяжелый период, в связи с обострением ситуации на оккупированных территориях Донбасса, пишет Politeka.net. В связи с этим многие звезды поддерживают простых жителей.
В частности, певица Камалия опубликовала в своих соцсетях видео выступления, на котором она исполнила песню "Вільна". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Артистка нарядилась в желтое платье с длинным шлейфом.
"Желаю всем быть свободными! Жить в мире и любви! Украина, я с тобой💛💙", - написала она в Инстаграм.
Публикация собрала много лайков и комментариев.
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"красавица🥰🥰🥰", "Спасибо наша Родненькая Камалия!!! Давно полюбила и уважаю!!!!!!!", "Очень красивая и песня и Вы Наталья!👏👏👏", " Ты самый человечный человек на земле! Счастья и здоровья!!! Любим тебя!", "самая стильная и талантливая и прекрасная во всех отношениях", - написали пользователи Сети.
Отметим, недавно стилистка София Неведомая обвинила Камалию в неуплате за предоставленные услуги. В ответ артистка сообщила, что та недобросовестно исполнила работу и пригрозила судом.
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