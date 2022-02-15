Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, высказалась о скандале со стилистом, который всполошил всех ее поклонников.

Как пишет Politeka.net, Камалия является популярной исполнителньицей, которая замужем за мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром, поэтому ее называют самой богатой певицей Украины. Недавно у артистки произошел скандал из-за стилистки Софии Неведомой, котораяя рассказала, что ей не заплатили после клипа и продолжают игнорировать этот вопрос.

Камалия в свою очередь обвинила стилистку в ответ, заявив о недобросовестной работе девушки и ее поведении на съемках, которое якобы было неприемлемо.

По словам звезды, все выходные они с командой провели в режиме работы и выяснения обстоятельств “обвинений”, которые посыпались в ее адрес со стороны стилиста Софии Неведомой.

Она также дала комментарий после всех разбирательств, заявив, что предложила Софии поработать именно она, но все, что касается общего бюджета клипа, куда включены все технические, гонорарные и иные расходы, к ней отношения не имеют

«Из бюджета видно, что гонорар стилиста составлял 400 долларов. В финальном бюджете продюсерская компания полностью убрала ее гонорар, потому что утверждали, что стилист вообще не работала. Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а по фото в телефону. Из трех необходимых образов она успела сделать только один. В день съемок стилист София опоздала. Из-за этого начало съемок затянулось, и продакшну пришлось доплачивать за аренду студии и персонал. Более того, она (София) ушла посреди съемок, никому не сообщив. Тем не менее, по окончанию съёмочного процесса мы дали продакшену дополнительные 200 долларов на оплату стилиста. И это плюс к тому, что продюсерская компания выставила нам в счете.

Кроме того, Наталья — швея, на которую в своих сообщениях ссылается София, и которой я, по ее словам, якобы также не заплатила — может подтвердить, что не имеет ко мне никаких финансовых или иных претензий.

Тем временем, мои адвокаты готовят против Софии Неведомой иск по факту клеветы. Как только она вернется из Москвы (где на данный момент находится), мы его немедленно подадим. Потому что беспочвенных манипуляций и клеветы против себя я не потерплю.

Кстати, София сейчас спокойно сидит в Москве и просит нас перевести деньги на ее российскую кредитную карту. Эта девушка в таком юном возрасте получила целых три паспорта, в том числе — России и ДНР. А теперь, в такое сложное для нашей страны время, она просит украинцев поддержать ее в вымогательстве у меня денег и их отправке в Россию» - выразила свои мысли Камалия.

Ранее Камалия на своей страничке прокомментировала ситуацию и пообещала разобраться с ситуацией:

"Скажу честно: новостная лента сегодня расстраивает и меня лично, и мою команду, и моих близких людей. Мне нужно время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и последовавшими в мою сторону обвинениями", - написала звезда.

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