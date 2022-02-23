Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука вирішила висловитися в бік критиків, що ображають її чоловіка і вказують, як їм жити і вести соціальні мережі в непростий час. Також Христина не стала стримувати емоцій після прочитаного.

Так, Христина відреагувала на зауваження однієї жінки, яка звинуватили Володимира Остапчука в тому, що він поводиться не патріотично і не говорить про це в соціальних мережах. Дружина ведучого підкреслила, що пише їм таке жінка, яка сама навіть не проживає в Україні і поїхала жити звідти на Балі.

"Ганьба таким, як ви!». Українка, яка ще вчора постила пальми і вихваляла, як там прекрасно, вирішила дати рекомендації тим, хто тут. Гниль в душі-це найгірше, що може трапитися з вами.

Як примітивно деякі мислять! Друзі, ті, хто вважають, що жити в іншій країні, але писати г * але під постами-це патріотично ... то не хочу вас засмучувати " - висловилася Христина.

До цього дружина Остапчука показала свій ранок: "Ранкова рутина. Як це круто-не спати з ранку. Свіжість. Доброго ранку, друзі! Ну що, залишилося цю класну звичку прокидатися так по ранку Зберегти, тому що ми стільки всього встигли і погуляли, я вже практично марафет навела і сніданок готовий " - ділиться ранніми успіхами Христина.

Як можна помітити, вона звикла бути користувачем Instagram, як і її чоловік – активно говорити про свої плани на день, показувати образи і розповідати про те, що буде робити далі. З недавніх пір пара також говорить і про подорожі.

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