Как сообщает Politeka.net, красотка-жена популярного украинского телеведущего, ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк активно ведет своей блог в Instagram и часто делится яркими фото из своей жизни. Так, в этот раз девушка выложила на своей странице очаровательное фото с отдыха на Мальдивах, а в подписи к нему рассказала о своем детстве.

На новой фотографии Кристина запечатлена на причале, она катается на велосипеде у океана. Перед камерой красотка появилась в коротких джинсовых шортах и белом лифчике, а сверху накинула яркую оранжевую рубашку. Свой образ девушка дополнила светлой пляжной шляпой и стильными солнцезащитными очками.

В подписи к фото Горняк написала: "Каждый день мы тут ездим на велосипеде и от этого у меня флешбеки из моего детства! У нас была компашка на велосипедах и мы в свободное от школы время, а на выходных целыми днями, на них рассекали по Ужгороду! И это было так круто, что я никогда не забуду! Знаете, было даже не лень заехать за другом или подругой на другой конец города, чтобы проехаться потом вместе, а сейчас даже на машине бывает сложно… Крутили педали с улыбкой на лице! Кайф!".

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