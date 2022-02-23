Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука решила высказаться в сторону критиков, что оскорбляют ее мужа и указывают, как им жить и вести социальные сети в непростое время. Также Кристина не стала сдерживать эмоций после прочитанного.

Так, Кристина отреагировала на замечания одной женщины, которая обвинили Владимира Остапчука в том, что он ведет себя не патриотично и не говорит об этом в социальных сетях. Жена ведущего подчеркнула, что пишет им такое женщина, которая сама даже не проживает в Украине и уехала жить оттуда на Бали.

«Позор таким, как вы!. Живущая на Бали украинка, которая еще вчера постила пальмы и восхваляла, как там прекрасно, решила дать рекомендации тем, кто тут. Гниль в душе – это худшее, что может случиться с вами.

Как примитивно некоторые мыслят! Друзья, те, кто считают, что жить в другой стране, но писать г*но под постами – это патриотично… то не хочу вас расстраивать» - высказалась Кристина.

До этого жена Остапчука показала свое утро: «Как это круто – бодрствовать с утра. Свежесть. Доброе утро, друзья! Ну что, осталось эту классную привычку просыпаться так по утра сохранить, потому что мы столько всего успели и погуляли, я уже практически марафет навела и завтрак готов» - делится ранними успехами Кристина.

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