Жена ведущего «Маски» и других популярных украинских шоу Владимира Остапчука впечатлила мужа и не только атмосферным фото, сделанным на Мальдивах.

Кристина Горняк показала, как проходит ее отдых в новом посте на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сейчас Остапчук с женой наслаждаются жарким солнцем и райскими пляжами Мальдив. При этом пара не забывает делиться со своими поклонниками снимками с курорта.

На этот раз Горняк решила продемонстрировать свою пляжную фигуру во всей ее красоте. Женщина поделилась снимком, на котором она позировала на фоне моря. Жена Остапчука была одета в черный купальник-бикини, состоящий из крошечных треугольников ткани. Ее пляжный образ дополняла аккуратная шляпка.

Снимок выглядел особенно стильно благодаря тому, что он был черно-белым. В кадр попали кусочек шезлонга и пляжного зонтика, а также большие облака на небе.

Подписчики Кристины не смогли пройти мимо такого снимка.

«Что-то есть особенное в ч/б снимках», «Красивый кадр», «Воу невозможно отвести взгляд», «Красавица наша. Релаксируйте и делайте перезагрузку на максимум», «Вы прекрасная», «Словно картина», «Кто-то подловил такую красоту», «Почти картина, крутой кадр», - пишут люди.

Напомним, ведущий "Маски" Остапчук в мокрой рубахе на Мальдивах взбудоражил украинцев.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука в купальнике похвасталась отдыхом на Мальдивах.

Также Politeka писала, что ведущий «Маски» Остапчук устроил экскурсию по своей шикарной вилле.