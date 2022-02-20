Известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі", похвастался поклонникам новыми кадрами из роскошного отдыха на Мальдивах.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 37-летний украинский ведущий, шоумен и актер Владимир Остапчук часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз Остапчук показал кадры с отдыха на Мальдивских островах, куда улетел вместе со второй женой Кристиной Горняк. Владимир опубликовал страстное видео, на котором они с Горняк обнимались и целовались в бассейне.

Кристина была в леопардовом купальнике интересного фасона.

"Райское наслаждение ❤️ ", - написал Владимир Остапчук.

Поклонники начали активно комментировать откровенный видеоролик, были и такие, кому он не понравился.

"Вы меня, конечно, извините, но такие пикантные моменты должны оставаться между двумя людьми", "нет, это конечно, красиво, но представляю, что это смотрит его дочь..... это не очень уместно выкладывать. но такова работа блогера - насрать на чувства других и поднять просмотры", "В последнее время с Мальдив блогеры привозят себе подарки 😂🤰🤰🤰🤰🤰 ", "Согласна с комментарием выше, не перегибайте палку, должна же быть какая-то тайна, я конечно понимаю Мальдивы крышу сносит от удовольствия, но это уже слишком!!", " Настоящую любовь не выставляют на всебщее обозрение )))", "Невероятные ❤️", "Так выглядит любовь❤️", "Кому это интересно? Такое выставлять это некрасиво из уважения к детям своим,которые рано или поздно увидят это видео!", - написали комментаторы.

Напомним, что от первого брака с Еленой Войченко у Владимира Остапчука есть сын Эван и дочь Эмилия.

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