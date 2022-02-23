Катерина Репяхова стала активно вести соціальні мережі, так як вже не перший рік працювала концертним директором Віктора Павлика, який також став її чоловіком, пише Politeka.net. Дівчина запам'яталася багатьом за свій скандальний характер, сварку з колишньою дружиною Віктора, а також подачею до суду на жінку.

Сама Катерина нерідко реагує на хейт в мережі і при цьому підкреслює свою невинність у відповідь. Тим не менш, за життям молодої дівчини і дружини 55-річного артиста продовжують стежити.

Репяхова часто показує і свої образи дня, що викликає обговорення в мережі:

"Шопінг, як окремий вид медитації" - вважає Катерина.

"Шопінг рятує від сірих буднів, йдеш в ТРЦ, а там яскраві кольори, хороша музика, покупки і вийшов з порожнім гаманцем, але зате з настроєм.; Блакитний піджак❤️; Блакитний тренч і піджак особливо гарні 💙; Катюша, красуня ❤ ️ 😍 🔥 " - пишуть в мережі.

Катерина Репяхова багато разів розповідала, що з дитинства була фанаткою творчості Віктора Павлика. Вона ходила на концерти кумира і намагалася взяти автограф.

Через роки доля знову звела дівчину з артистом. Катерина Репяхова стала концертним директором Віктора Павлика, а пізніше вийшла за нього заміж і народила сина. У новому пості блогерка розповіла про пісню, яку їй виконав чоловік.

"З піснями чоловіка по всьому життю, починаючи зі школи 🙏 🏼 ❤ ️ ось дожила і до пісні, присвяченої мені😛", - написала Катерина Репяхова.

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