Екатерина Репяхова стала активно вести социальные сети, так как уже не первый год работала концертным директором Виктора Павлика, который также стал ее мужем, пишет Politeka.net. Девушка запомнилась многим за свой скандальный характер, ссору с бывшей женой Виктора, а также подачей в суд на женщину.

Сама Катерина нередко реагирует на хейт в сети и при этом подчеркивает свою невиновность в ответ. Тем не менее, за жизнью молодой девушки и супруги 55-летнего артиста продолжают следить.

Репяхова часто показывает и свои образы дня, что вызывает обсуждения в сети:

«Шопинг, как отдельный вид медитации 🥰» - считает Катерина.

«Шопинг спасает от серых будней, идешь в ТРЦ, а там яркие цвета, хорошая музыка влияет на покупки и вышел с пустым кошельком, но зато с настроением.; Голубой пиджак❤️; Голубой тренч и пиджак особенно хороши 💙; Катюша, красотка ❤️😍🔥» - пишут в сети.

Екатерина Репяхова много раз рассказывала, что с детства была фанаткой творчества Виктора Павлика. Она ходила на концерты кумира и старалась взять автограф.

Спустя годы судьба снова свела девушку с артистом. Екатерина Репяхова стала концертным директором Виктора Павлика, а позже вышла за него замуж и родила сына. В новом посте блогерша рассказала о песне, которую ей исполнил муж.

"С песнями мужа по всей жизни, начиная со школы 🙏🏼❤️ Вот дожила и до песни, посвященной мне😛", - написала Екатерина Репяхова.

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