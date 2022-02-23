Потап - український репер і тренер проєкту "Голос країни", передає Politeka.net. У своєму Instagram артист показав, хто потрапив в його команду. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Тренер не зміг приховати гордості за своїх учасників.
"@missharizma
@iaamyuliia
@aleksandrdesyatnikov10
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Мої учасники команди, різнокольорові, стильні і наші☺, знайомтеся і ви побачите справжніх працьовитих, душевних артистів!", - написав Потап.
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Публікація за годину зібрала понад 14 тисяч переглядів і трохи коментарів.
"Чесно неможливо таке слухати)", "Суми 💛 💙 класні хлопці💙 💛", " 🙌 🔥 🙌 🔥 круті🔥 🙌 🔥 🙌", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Аліна Лаврова - з Сум, вона виконала пісню Minelli – Rampampam, і здивувала відразу трьох суддів. Юлія Штоля з Умані заспівала хіт LP - When We're High, і вразила чотирьох суддів, а Олександр Десятников з Дніпра підкорив піснею Океан Ельзи - Без тобе мене нема.
Сліпі прослуховування тривають, цього року в шоу є деякі нововведення, які допоможуть поборотися за перемогу більшій кількості учасників.
Нагадаємо, учасниця "Голосу країни" оригінально виконала пісню KALUSH
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