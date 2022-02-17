Потапа приглашают на различные шоу в качестве участника и ведущего, сообщает Politeka.net. Второй сезон подряд рэп-исполнитель будет работать на проекте "Липсинк Батл".
В первом сезоне компанию звезде составляла Тина Кароль, однако в этом году ее заменила Леся Никитюк.
Потап решил высказаться о новой компаньонке в небольшом интервью. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Я вырос на ее шутках. Во-первых, это невероятно красивая ведущая, высокая ведущая, хрупкая, се**апильная, певучая и жонглирующая шутками супер-се**и-бейби. За 15 секунд - 5 шуток. Ох, и будет горячо. Леся это еще та штучка", - заявил артист.
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Публикация быстро собрала почти 2000 лайков и немного комментариев.
"Он старше ее в 2 раза,все молодится🥱🥱", "Я думал ему за 50 давно… погуглю 🤔", "Жду премьеры. Будет невероятно", - написали пользователи Сети.
Премьера второго сезона шоу "Липсинк Батл" состоится уже этой весной.
Отметим, украинский проект - это адаптация американского шоу, в котором известные люди перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса, с целью максимально убедительно их показать.
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