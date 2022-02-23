На шоу "Голос країни" участники поражают своим талантом звездных тренеров, в частности, Потап не смог скрыть гордости за участников, которые выбрали его команду.

Потап - украинский рэпер и тренер проекта "Голос країни", передает Politeka.net. В своем Инстаграм артист показал, кто попал в его команду. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Тренер не смог скрыть гордости за своих участников.

"@missharizma

@iaamyuliia

@aleksandrdesyatnikov10

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Мои участники команды, разноцветные, стильные и наши 🇺🇦, знакомьтесь и вы увидите настоящих трудолюбивых, душевных артистов!", - написал Потап.

Публикация за час собрала более 14 тысяч просмотров и немного комментариев.

"Честно невозможно такое слушать)", "Сумы💛💙классные ребята💙💛", "🙌🔥🙌🔥 крутые 🔥🙌🔥🙌", - написали пользователи Сети.

Отметим, Алина Лаврова - из Сум, она исполнила песню Minelli – Rampampam, и впечатлила сразу трех судей. Юлия Штоля из Умани спела хит LP — When We're High, и поразила четырех судей, а Александр Десятников из Днепра покорил песней Океан Эльзы - Без тебе мене нема.

Слепые прослушивания продолжаются, в этом году в шоу есть некоторые нововведения, которые помогут побороться за победу большему количеству участников.

Напомним, участница "Голосу країни" оригинально исполнила песню KALUSH

Также Politeka сообщала, что Каменских не смогла скрыть скуку, слушая Потапа

А еще Politeka писала, что Никитюк заменила Тину Кароль в известном шоу, Потап решил высказаться