Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і блогерша Анна Трінчер, яка нещодавно звернулася до хірургів і збільшила груди, наважилася на нові зміни у своїй зовнішності. В Instagram-сторіс 20-річна красуня поділилася кадрами, на яких розповіла про нове татуювання.

Виявилося, що до Дня святого Валентина Трінчер і її наречений Олександр Волошин вирішили набити парні татуювання. І все б нічого, але вони робили це наосліп – ні він, ні вона не знали, що це будуть за Малюнки.

Спочатку Анна зізналася, що намагалася приховати від шанувальників нове тату. "Весь тиждень я намагалася від вас це приховати", - підписала одну з сторіс блогерка.

Потім вона показала, як їй зав'язують очі, і вона сідати в крісло до тату майстра. "Навіть не знаю, з чого почати", - підписала кадр дівчина. А в кінці Трінчер показала, як вони з Олександр сидять поруч і чекають, поки їм набивають тату, але не бачать, що саме це буде.

До слова, Трінчер вирішила ще потримати інтригу і поки все ще не показала, що саме вони з Волошиним набили на своїх руках.

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