20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер строит отношения с блогером, Александром Волошиным, пара планирует пожениться, а о своей жизни рассказывает в Сети.

Блогер Александр Волошин старается удивить не только свою невесту, но и подписчиков, сообщает Politeka.net. Так, жених Анны Тринчер решил устроить сюрприз любимой в честь 14 февраля.

Блогер сделал татуровки чужим людям с изображением Анны Тринчер. Один из парней даже сделал изображение певицы себе на голове.

В интервью Славе Демину Александр Волошин признался, что люди почти за даром согласились сделать себе тату: один попросил 800 грн, другие - немного больше.

"Я такой сижу, понял? Сижу и думаю: как это за 800 грн набить портрет чужого человека себе на теле на всю жизнь. Думаю, ну ладно, может это один согласился, а потом второй - тысяча, две, две, две", - поделился Александр Волошин.

В Сети блогера подняли на смех после странной выходки ради актрисы:

"Остановите планету, я сойду", "Шо народ творит😂", "Это как люди в Киеве плохо живут? 😢", "Люди от тупика идут на крайности😢...", "прикольно)🔥", "шо за бреедд .деградируют люди как могут...", "А это дитя малолетнее, мало того, что делает глупости, матерится, да еще смеется. Интеллект? Развитие? Воспитанность? Нет, не слышали 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️".

Напомним, жених Анны Тринчер учится ходить на костылях

Как сообщала Politeka, блогер и жених Анны Тринчер Волошин рассказал подробности нападения

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