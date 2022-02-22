Как пишет Politeka.net, Александр Волошин дал интервью Славе Демину в программе «Слава+». В Инстаграм у телеведущего появился отрывок из интервью, в котором известный своими выходками и пранками блогер предстал в совсем неожиданно свете.
«Такого пранкера Волошина вы не видели», - отметил Демин.
Парень рассказывал историю из личной жизни о нападении на его маму.
«Чувак берет нож и идет на маму прям с ножом. Напористо идет. Я выбегаю и начинаю стульчиком его месить. Он на меня смотрит, как медведь на маленького волка. И просто уходит», - рассказал блогер.
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Отметим, что Волошин является популярным тиктокером, где на него подписано более миллиона человек. Он уже долгое время встречается с популярной певицей и блогершой Анной Тринчер. В ноябре 2021 года пара заявила о своей помолвке.
Напомним, что Анна Тринчер удивила откровением об участии в "Голосі країни": "Маленькой меня привели…".
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