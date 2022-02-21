Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая пытается всячески прославиться в сети, не боится скандалов. Напротив, девушка выкладывает свои ссоры с женихом Александров Волошиным на всеобщее обозрение, хватаестся дорогими подарками и говорит о своей пластике.

Недавно Волошин уехал по делам от Тринчер и оставил ее одну даже на День святого Валентина. Причем пока Тринчер снова одна и рассказывает о планах на будущие выступления, она была удивлена подарком.

Тринчер в подробностях рассказала об огромном подарке от тайного поклонника, ведь ей никогда не дарили такие тюльпаны. По словам девушки, в это же время ее возлюбленный совсем не интересуется тем, что же дома происходит.

"Только Саша уехал, такого бюкета я еще никогда не получала" - пишет Тринчер.

По словам Анны, раньше она мечтала об этом проекте с самого первого сезона, и спустя несколько лет ее мечта исполнилась.

"«Життя починається с Голосу» слоган этого проекта, с которого и правда началась моя жизнь. Маленькой меня привели на один из эфиров первого сезона. Это так впечатлило меня, я больше всего на свете хотела стать взрослой, чтобы надеть такое же красивое платье и выйти на эту сцену", - поделилась Тринчер.

Напомним, Обрученная Тринчер на публике разомлела в объятиях 64-летнего Павла Зиброва: нескромные кадры.

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер после пластики решилась на еще один эксперимент с внешностью: "Всегда стеснялась себя с...".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер разрыдалась из-за поступка жениха: "Зачем позволять так к себе относиться".