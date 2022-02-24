Известная певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластику, показала новый эксперимент со своей внешностью.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая недавно обратилась к хирургам и увеличила грудь, отважилась на новые изменения в своей внешности. В Instagram-сторис 20-летняя красотка поделилась кадрами, на которых рассказала о новой татуировке.

Оказалось, что ко Дню святого Валентина Тринчер и ее жених Александр Волошин решили набить парные татуировки. И все бы ничего, но они делали это вслепую – ни он, ни она не знали, что это будут за рисунки.

Сначала Анна призналась, что пыталась скрыть от поклонников новое тату. "Всю неделю я пыталась от вас это скрыть", - подписала одну из сторис блогерша.

Затем она показала, как ей завязывают глаза, и она садиться в кресло к тату мастеру. "Даже не знаю, с чего начать", - подписала кадр девушка. А в конце Тринчер показала, как они с Александром сидят рядом и ждут, пока им набивают тату, но не видят, что именно это будет.

К слову, Тринчер решила еще подержать интригу и пока все еще не показала, что именно они с Волошиным набили на своих руках.

Напомним, Жениха Анны Тринчер подняли на смех после странной выходки ради актрисы: "Делает глупости".

Как сообщала Politeka, Блогер и жених Анны Тринчер Волошин рассказал подробности нападения: "Берет нож и идет на маму…".

Также Politeka писала, что Тринчер похвасталась огромным букетом от таинственного ухажера: "Только Саша уехал...".