Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая недавно обратилась к хирургам и увеличила грудь, отважилась на новые изменения в своей внешности. В Instagram-сторис 20-летняя красотка поделилась кадрами, на которых рассказала о новой татуировке.
Оказалось, что ко Дню святого Валентина Тринчер и ее жених Александр Волошин решили набить парные татуировки. И все бы ничего, но они делали это вслепую – ни он, ни она не знали, что это будут за рисунки.
Сначала Анна призналась, что пыталась скрыть от поклонников новое тату. "Всю неделю я пыталась от вас это скрыть", - подписала одну из сторис блогерша.
Затем она показала, как ей завязывают глаза, и она садиться в кресло к тату мастеру. "Даже не знаю, с чего начать", - подписала кадр девушка. А в конце Тринчер показала, как они с Александром сидят рядом и ждут, пока им набивают тату, но не видят, что именно это будет.
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К слову, Тринчер решила еще подержать интригу и пока все еще не показала, что именно они с Волошиным набили на своих руках.
Напомним, Жениха Анны Тринчер подняли на смех после странной выходки ради актрисы: "Делает глупости".
Как сообщала Politeka, Блогер и жених Анны Тринчер Волошин рассказал подробности нападения: "Берет нож и идет на маму…".
Также Politeka писала, что Тринчер похвасталась огромным букетом от таинственного ухажера: "Только Саша уехал...".