Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилися нові кадри з прогулянки Анджеліни Джолі з її дітьми, які вирішили трохи відпочити і розслабитися під час шопінгу. Такі кадри із зіркою можна помітити в мережі найчастіше, адже зараз Джолі не дає інтерв'ю і не розповідає про себе.

В цей раз Джолі також разом з Шайло зробила кілька покупок, прогулялася по товарних рядах і здивувала простим і невигадливим чином. Акуратна майка і спідниця в підлогу пастельного відтінку нічим не виділяла її.

А ось Шайло у сорочці і з зав'язаним волоссям виглядала цілком задоволеною прогулянкою. Нагадаємо, що дівчинка-старша біологічна дочка Джолі і Бреда Пітта. Але в об'єктив камер папараці вона потрапляє частіше, ніж всі інші, так як любить гуляти з мамою.

З трирічного віку Шайло проявляла себе як хлопчик, вибирала Чоловічий одяг і просила називати її Джоном. Якийсь час вона хотіла змінити стать, але несподівано передумала і стала носити сукні, оновила зачіску.

Також раніше, знімок, на якому красуня відображена в звабливому образі розбурхав шанувальників і викликав бурхливе обговорення в коментарях.

На фотографії Анджеліна відображена мабуть під час професійної фешн-зйомки, вона млосно позує, прикривши очі. Перед камерою актриса з'явилася у вузькій бежевій сукні з глибоким вирізом, яка підкреслила струнку фігуру і апетитне декольте. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і безтурботний вигляд.

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