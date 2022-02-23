Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram появились новые кадры из прогулки Анджелины Джоли с ее детьми, которые решили немного отдохнуть и расслабиться во время шопинга. Такие кадры со звездой можно заметить в сети чаще всего, ведь сейчас Джоли не дает интервью и не рассказывает о себе.
В этот раз Джоли также вместе с Шайло сделала несколько покупок, прогулялась по товарным рядам и удивила простым и незатейливым образом. Аккуратная майка и юбка в пол пастельного оттенка ничем не выделяла ее.
А вот Шайло в рубашке и с завязанными волосами выглядела вполне довольной прогулкой. Напомним, что девочка – старшая биологическая дочь Джоли и Брэда Питта. Но в объектив камер папарацци она попадает чаще, чем все остальные, так как любит гулять с мамой.
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С трехлетнего возраста Шайло проявляла себя как мальчик, выбирала мужскую одежду и просила называть ее Джоном. Какое-то время она хотела сменить пол, но неожиданно передумала и стала носить платья, обновила прическу.
Также ранее, снимок, на котором красотка запечатлена в обольстительном образе взбудоражил поклонников и вызвал бурное обсуждение в комментариях.
На фотографии Анджелина запечатлена видимо во время профессиональной фэшн-съемки, она томно позирует, прикрыв глаза.
Напомним, Анджелина Джоли в модном платье покорила видом рядом с красавицами-дочерями: кадры.
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в экстравагантном платье изумила помолодевшей внешностью: "Хорошенькая женщина".
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в непривычном платье покрасовалась рядом с дочерью: "Как сестры".