Відома українська ведуча Маша Єфросиніна вирішила поділитися з українцями порадами, які допоможуть зберегти самовладання, незважаючи на важку ситуацію в країні.

Як пише Politeka.net, в ці тривожні для України дні, коли ситуація на Донбасі загострилася вкрай, а в інфопросторі з'являються повідомлення про можливе повномасштабне вторгнення Росії, ведуча вирішила розповісти українцям, як не збожеволіти і продовжувати жити далі.

Єфросиніна розповіла, що в ситуації, що склалася вона зводить до мінімуму своє занурення в новини і ніколи не читає їх перед сном.

"Погодьтеся, найстрашніше ми і так дізнаємося миттєво - для цього не обов'язково щохвилини відбивати в собі страх у численних телеграм каналах", - зазначила ведуча.

Вона також працює зі своїми страхами і панікою. Єфросиніна порадила людям відстежувати у себе такі стани і намагатися вириватися з них за допомогою приємного проведення часу.

Також ведуча намагається зосередитися на роботі і повсякденних справах.

"Робота для кожного українця сьогодні-це забезпечення життя своєї сім'ї - у кого якою б вона не була", - написала ведуча.

Вона також порадила людям мати план дій на крайній випадок, а також допомагати іншим українцям.

"Більше проявляйте любові! Я намагаюся посміхатися, обніматися і приділяти більше звичайного увагу тим, кого люблю!", - підсумувавши Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна підколола схудлого і "підсушеного" Дантеса.

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