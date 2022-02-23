Як пише Politeka.net, в ці тривожні для України дні, коли ситуація на Донбасі загострилася вкрай, а в інфопросторі з'являються повідомлення про можливе повномасштабне вторгнення Росії, ведуча вирішила розповісти українцям, як не збожеволіти і продовжувати жити далі.
Єфросиніна розповіла, що в ситуації, що склалася вона зводить до мінімуму своє занурення в новини і ніколи не читає їх перед сном.
"Погодьтеся, найстрашніше ми і так дізнаємося миттєво - для цього не обов'язково щохвилини відбивати в собі страх у численних телеграм каналах", - зазначила ведуча.
Вона також працює зі своїми страхами і панікою. Єфросиніна порадила людям відстежувати у себе такі стани і намагатися вириватися з них за допомогою приємного проведення часу.
Також ведуча намагається зосередитися на роботі і повсякденних справах.
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"Робота для кожного українця сьогодні-це забезпечення життя своєї сім'ї - у кого якою б вона не була", - написала ведуча.
Вона також порадила людям мати план дій на крайній випадок, а також допомагати іншим українцям.
"Більше проявляйте любові! Я намагаюся посміхатися, обніматися і приділяти більше звичайного увагу тим, кого люблю!", - підсумувавши Єфросиніна.
Нагадаємо, Єфросиніна підколола схудлого і "підсушеного" Дантеса.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна після скандалу в Нацвідборі здивувала публіку новою зачіскою.
Також Politeka писала, що Єфросиніна відповіла на нещадну критику після скандалу.