Как пишет Politeka.net, в эти тревожные для Украины дни, когда ситуация на Донбассе обострилась до предела, а в инфопространстве появляются сообщения о возможном полномасштабном вторжении России, ведущая решила рассказать украинцам, как не сойти с ума и продолжать жить дальше.
Ефросинина рассказала, что в сложившейся ситуации она сводит к минимуму свое погружение в новости и никогда не читает их перед сном.
«Согласитесь, самое страшное мы и так узнаем мгновенно - для этого не обязательно ежеминутно отбивать в себе страх в многочисленных телеграмм каналах», - отметила ведущая.
Она также работает со своими страхами и паникой. Ефросинина посоветовала людям отслеживать у себя такие состояния и стараться вырываться из них при помощи приятного времяпровождения.
Также ведущая старается сосредоточиться на работе и повседневных делах.
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«Работа для каждого украинца сегодня - это обеспечение жизни своей семьи - у кого какой бы она не была», - написала ведущая.
Она также посоветовала людям иметь план действий на крайний случай, а также помогать другим украинцам.
«Больше проявляйте любви! Я стараюсь улыбаться, обниматься и уделять больше обычного внимание тем, кого люблю!», - подытожила Ефросинина.
Напомним, Ефросинина подколола похудевшего и "подсушившегося" Дантеса.
Как сообщала Politeka, Ефросинина после скандала в Нацотборе изумила публику новой прической.
Также Politeka писала, что Ефросинина ответила на беспощадную критику после скандала.