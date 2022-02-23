Известная украинская ведущая Маша Ефросинина решила поделиться с украинцами советами, которые помогут сохранить самообладание, несмотря на тяжелую ситуацию в стране.

Как пишет Politeka.net, в эти тревожные для Украины дни, когда ситуация на Донбассе обострилась до предела, а в инфопространстве появляются сообщения о возможном полномасштабном вторжении России, ведущая решила рассказать украинцам, как не сойти с ума и продолжать жить дальше.

Ефросинина рассказала, что в сложившейся ситуации она сводит к минимуму свое погружение в новости и никогда не читает их перед сном.

«Согласитесь, самое страшное мы и так узнаем мгновенно - для этого не обязательно ежеминутно отбивать в себе страх в многочисленных телеграмм каналах», - отметила ведущая.

Она также работает со своими страхами и паникой. Ефросинина посоветовала людям отслеживать у себя такие состояния и стараться вырываться из них при помощи приятного времяпровождения.

Также ведущая старается сосредоточиться на работе и повседневных делах.

«Работа для каждого украинца сегодня - это обеспечение жизни своей семьи - у кого какой бы она не была», - написала ведущая.

Она также посоветовала людям иметь план действий на крайний случай, а также помогать другим украинцам.

«Больше проявляйте любви! Я стараюсь улыбаться, обниматься и уделять больше обычного внимание тем, кого люблю!», - подытожила Ефросинина.

Напомним, Ефросинина подколола похудевшего и "подсушившегося" Дантеса.

Как сообщала Politeka, Ефросинина после скандала в Нацотборе изумила публику новой прической.

Также Politeka писала, что Ефросинина ответила на беспощадную критику после скандала.