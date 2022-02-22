Маша Ефросинина - одна из самых популярных телеведущих в Украине, передает Politeka.net. Звезда также активно ведет свой Инстаграм, на котором у нее насчитывается 1,5 млн пользователей Сети.
Телеведущая затрагивает много тем, в том числе социальные и экономические. Так, она призналась, что ее расстраивают новости, связанные с Донбассом и Россией, но рассказала, чем спасается.
"Вот честно я всегда любила свою работу, всегда обожала жанр, развлекательный, веселый, в котором я работаю всю жизнь. Сейчас я за это благодарна судьбе больше, чем когда-либо, потому что, это очень сильно отвлекает... Мы записываем для вас программы, людям всегда хотелось смеяться, и мы продолжаем это делать с верой в самое лучшее", - рассказала Маша Ефросинина.
Телеведущая изумила публику новой прической - красотка сделала себе длинный хвост.
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Отметим, Маша Ефросинина была одной из ведущих Нацотбора на "Евровидение-2022". На конкурсе произошел скандал из-за оглашения результатов, а затем из-за посещения победительницей Алины Паш Россию.
По словам Маши Ефросининой, она не понимает, почему «разоблачение» певицы произошло уже после конкурса.
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