Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная телеведущая из Украины, которая недавно была ведущей Нацотбора на "Евровидение-2022", на котором произошло несколько громких скандалов. Звезда также тренирует команду в "Лиге Смеха", как и Владимир Дантес. На новых кадрах Мария показала, как в гримерке муж Нади Дорофеевой готовится к съемкам юмористического проекта.
На кадрах Мария подшучивала над Дантесом, которому наводили марафет.
"На красоте", - написала Ефросинина.
"Вова, зачем тебе грим, ты ведь такой красивый, согласно твоим сторис постоянным. Что ты же мечта...", - сказала Мария.
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"Ну да, но можно сделать лучше", - ответил Дантес.
"Ты похорошел, похудел, накачал пресс, посушился...", - начала хвалить Мария и Дантес засмеялся.
После этого Ефросинина показала себя в зеленом костюме, хвастаясь видом для съемок "Лиги смеха".
"Как же спасает сейчас работа. Прямо как никогда", - написала звезда на сторис.
Напомним, молодая жена Павлика рассказала, как познакомилась с Ефросининой и Карпачевым
Также Politeka сообщала, что Ефросинина честно ответила на вопрос, который волнует всех украинцев
А еще Politeka писала, что Ефросинина показала дочь Нану, которая выросла настоящей красоткой