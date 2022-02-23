Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная телеведущая из Украины, которая недавно была ведущей Нацотбора на "Евровидение-2022", на котором произошло несколько громких скандалов. Звезда также тренирует команду в "Лиге Смеха", как и Владимир Дантес. На новых кадрах Мария показала, как в гримерке муж Нади Дорофеевой готовится к съемкам юмористического проекта.

На кадрах Мария подшучивала над Дантесом, которому наводили марафет.

"На красоте", - написала Ефросинина.

"Вова, зачем тебе грим, ты ведь такой красивый, согласно твоим сторис постоянным. Что ты же мечта...", - сказала Мария.

"Ну да, но можно сделать лучше", - ответил Дантес.

"Ты похорошел, похудел, накачал пресс, посушился...", - начала хвалить Мария и Дантес засмеялся.

После этого Ефросинина показала себя в зеленом костюме, хвастаясь видом для съемок "Лиги смеха".

"Как же спасает сейчас работа. Прямо как никогда", - написала звезда на сторис.

Напомним, молодая жена Павлика рассказала, как познакомилась с Ефросининой и Карпачевым

Также Politeka сообщала, что Ефросинина честно ответила на вопрос, который волнует всех украинцев

А еще Politeka писала, что Ефросинина показала дочь Нану, которая выросла настоящей красоткой



