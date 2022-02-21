Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - популярная телеведущая, которая была ведущей Нацотбора на "Евровидение-2022". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.
"Какие ваши ощущения после финала (Нацотбора, - прим.ред.) Евровидения?", - спросил фанат.
Мария показала себя в платье, в котором была на отборе, дав ответ:
"Но оказалось, что теперь работа ведущего, по мнению "народного судилища" - это совсем другое, чем считалась моя профессиональная жизнь! Ведь, согласно выводам, что неслось сетями, ведущие единственные, кто несет ответственность:
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев позлорадствовал над участниками "Битвы сезонов": "Могут не знать..."
Трагедия с молодой актрисой-красавицей потрясла Голливуд: муж сообщил подробности
Известный певец и актер ушел из жизни вскоре после дня рождения: "Прощай, мастер"
Санина из The Hardkiss с животиком напоказ покорила образом на отдыхе: "Какая же вы..."
1. За технические лажи в эфире.
2. За качество выступления артистов.
3. За решение судей.
4. За ошибку редакторов при оглашении результатов.
5. За исчезнувшую с эфира таблицу с результатами.
6. И даже на дорогие наряды, ибо нафик стоять в красивом платье, "лучше бы продала ее и пошла на фронт.
Как-то так...", - написала Мария.
Также звезда рассказала о трепещащем вопросе.
"Самый задаваемый вопрос, конечно, про наши действия в случае наступления на Киев", - написала Мария в сторис в своем блоге, снимая себя на прогулке по улице.
"Начну с того, что я в это не верю. Или не чувствую. Возможно, так работает моя психика, которая всегда предлагает мне верить в лучшее. Поэтому четкого ответа у меня нет", - написала Мария в ответе, пока шла на Майдан Независимости в Киеве.
Напомним, Ефросинина честно ответила на вопрос, который волнует всех украинцев
Также Politeka сообщала, что Ефросинина показала дочь Нану, которая выросла настоящей красоткой
А еще Politeka писала, что Машу Ефросинину подкосила болезнь после скандала с результатами Нацотбора