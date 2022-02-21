Ведущая Нацотбора на "Евровидение-2022" Маша Ефросинина ответила на критику украинцев, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - популярная телеведущая, которая была ведущей Нацотбора на "Евровидение-2022". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Какие ваши ощущения после финала (Нацотбора, - прим.ред.) Евровидения?", - спросил фанат.

Мария показала себя в платье, в котором была на отборе, дав ответ:

"Но оказалось, что теперь работа ведущего, по мнению "народного судилища" - это совсем другое, чем считалась моя профессиональная жизнь! Ведь, согласно выводам, что неслось сетями, ведущие единственные, кто несет ответственность:

1. За технические лажи в эфире.

2. За качество выступления артистов.

3. За решение судей.

4. За ошибку редакторов при оглашении результатов.

5. За исчезнувшую с эфира таблицу с результатами.

6. И даже на дорогие наряды, ибо нафик стоять в красивом платье, "лучше бы продала ее и пошла на фронт.

Как-то так...", - написала Мария.

Также звезда рассказала о трепещащем вопросе.



"Самый задаваемый вопрос, конечно, про наши действия в случае наступления на Киев", - написала Мария в сторис в своем блоге, снимая себя на прогулке по улице.

"Начну с того, что я в это не верю. Или не чувствую. Возможно, так работает моя психика, которая всегда предлагает мне верить в лучшее. Поэтому четкого ответа у меня нет", - написала Мария в ответе, пока шла на Майдан Независимости в Киеве.

Напомним, Ефросинина честно ответила на вопрос, который волнует всех украинцев

Также Politeka сообщала, что Ефросинина показала дочь Нану, которая выросла настоящей красоткой

А еще Politeka писала, что Машу Ефросинину подкосила болезнь после скандала с результатами Нацотбора



