Як пише Politeka.net, на тлі ескалації на Донбасі і повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну Винник поділився у своєму Instagram постом на підтримку нашої країни.
У публікації співак нагадав усім про те, що Україна відома своїм миролюбним характером.
"Україна - миролюбна країна! Ми на своїй землі. І з нами Бог! Боже, люд благослови...", - написав Винник.
Цей пост співак супроводив своїм фото. На знімку він сидів у чорній шкіряній куртці з задумливим виглядом і дивився кудись вдалину.
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Шанувальники артиста бурхливо відреагували на його публікацію.
"Перлина Україна на весь світу одна єдина", "Олег, заради Бога, не лізь в політику, це брудна справа! Ти прекрасний співак з чудовим голосом, Бог дав тобі талант, даруй його людям", "Дай Боже щоб настав мир! Господи, помилуй нас", "Мій тато родом з України, живемо в Казахстані, дуже переживаємо за людей, обстановка серйозна", "спасибі, Олег, за слова підтримки, це зараз дуже важливо!", "Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Винник повернувся в Україну і здивував змінами в зовнішності.
Як повідомляла Politeka, Олег Винник розчулив кадрами з кучерявою малятком на руках.
Також Politeka писала, що Олег Винник у шкіряних штанях змусив своїх конкурентів заздрити.