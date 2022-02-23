Як пише Politeka.net, на тлі ескалації на Донбасі і повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну Винник поділився у своєму Instagram постом на підтримку нашої країни.

У публікації співак нагадав усім про те, що Україна відома своїм миролюбним характером.

"Україна - миролюбна країна! Ми на своїй землі. І з нами Бог! Боже, люд благослови...", - написав Винник.

Цей пост співак супроводив своїм фото. На знімку він сидів у чорній шкіряній куртці з задумливим виглядом і дивився кудись вдалину.

Шанувальники артиста бурхливо відреагували на його публікацію.

"Перлина Україна на весь світу одна єдина", "Олег, заради Бога, не лізь в політику, це брудна справа! Ти прекрасний співак з чудовим голосом, Бог дав тобі талант, даруй його людям", "Дай Боже щоб настав мир! Господи, помилуй нас", "Мій тато родом з України, живемо в Казахстані, дуже переживаємо за людей, обстановка серйозна", "спасибі, Олег, за слова підтримки, це зараз дуже важливо!", "Мирного неба над головою і рідної землі під ногами!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Винник повернувся в Україну і здивував змінами в зовнішності.

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