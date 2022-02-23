Как пишет Politeka.net, на фоне эскалации на Донбассе и сообщений о возможном вторжении России в Украину Винник поделился в своем Инстаграм постом в поддержку нашей страны.

В публикации певец напомнил всем о том, что Украина известна своим миролюбивым характером.

«Украина – миролюбивая страна! Мы на своей земле. И с нами Бог! Боже, люд благослови…», - написал Винник.

Этот пост певец сопроводил своим фото. На снимке он сидел в черной кожаной куртке с задумчивым видом и смотрел куда-то вдаль.

Поклонники артиста бурно отреагировали на его публикацию.

«Жемчужина Украина на весь мира одна единственная», «Олег, ради Бога, не лезь в политику, это грязное дело! Ты прекрасный певец с чудным голосом, Бог дал тебе талант, дари его людям», «Дай Боже чтобы настал мир! Господи, помилуй нас», «Мой папа родом из Украины, живём в Казахстане, очень переживаем за людей, обстановка серьёзная», «Спасибо, Олег, за слова поддержки, это сейчас очень важно!», «Мирного неба над головой и родной земли под ногами!», - пишут люди.

Напомним, Винник вернулся в Украину и удивил изменениями во внешности.

Как сообщала Politeka, Олег Винник умилил кадрами с кучерявой малышкой на руках.

Также Politeka писала, что Олег Винник в кожаных штанах заставил своих конкурентов завидовать.