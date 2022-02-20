Как передает Politeka.net, Олег Винник является известным украинским певцом, который собирает толпы фанаток на каждом своем концерте. Мужчина также активно показывает в Инстаграм фото и видео со своих выступлений, демонстрируя новые дерзкие образы на каждом из них.

К примеру, на последнем концерте мужчина хоть и вышел на сцену в привычном для себя стиле, ему все же удалось «зацепить» поклонниц. Выступал перед фанатками Винник в черной рубашке и кожаных штанах, что подчеркнули его образ дерзкого артиста, уверенного в своих силах.

Как обычно, Винник собрал полный зал фанаток, которые всячески ему подпевали на самые популярные композиции и даже включили фонарики, чтобы создать более романтичную и приятную атмосферу. "Волчицы" в деле - поддержали певца.

Отметим, артист привык к бурной поддержке своих поклонниц, поэтому часто показывает в сети также и их видео, которые они снимали на концертах.

Ранее на своей странице в Инстаграм артист опубликовал новые фото. На кадрах Олег Винник засветился на мероприятии "Украинская песня года", где собралось множество артистов. Также, на одном из фото Винник засветился с Михаилом Поплавским. Под публикацией артист высказал своё мнение относительно мероприятия и молодых артистов.

Ранее сообщалось, экс-подопечная Винника из "Голосу країни" заинтриговала появлением в эффектном образе.

Politeka рассказывала, Винник в кожаных штанах и вспышках огней заставил своих "волчиц" вскочить с мест.

Также, Олег Винник вывел свою "тайную жену" на главную сцену страны.