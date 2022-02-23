Популярный украинский артист Олег Винник в интервью Кате Осадчей рассказал о том, куда пропал, и с чем связаны изменения в его образе.

Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель Олег Винник, которого называют "повелителем волчиц", в интервью Кате Осадчей рассказал о своем выезде из Украины, и показал обновленный имидж. Оказалось, что теперь артист носит густую бороду, к которой уже даже сам привык.

По словам Олега, он три недели был в Берлине и практически не выходил из студии звукозаписи, которая у него расположена там. Все это время артист не брил бороду, а когда вышел из студии, то направился в барбершоп. Однако, там его бороду подстригли не очень ровно, и только по возвращению в Киев певец привел свою волосатость на лице в порядок.

"Просто на просто, у меня было три недели времени, что я сидел в студии в Берлине, и у меня отросла борода. Просто я зарос и пошел в барбершоп в Германии. Я увидел красивую витрину и пошел. Пришел домой и увидел, что у меня на два сантиметра одна сторона выше, другая ниже. И я в Украину вернулся, мне сделали парни бороду. И как-то удобно, я научился ее уже так приглаживать", - поделился Винник.

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