Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, шеф-кухар і кондитер Ольга Мартиновська, яка є суддею шоу "Майстер Шеф" часто ділиться в Instagram цікавими фото з життя і глибокодумними постами. Так, цього разу телезірка звернулася до українців через загострену і вельми неспокійну ситуацію в країні.
Як видно, Ольга опублікувала чарівне фото, на якому виглядає стильно, але в той же час і задумливо. Вона позує в світлому вбранні-футболці і вільної блузці, її волосся зібране в сувору зачіску, а на обличчі легкий природний макіяж. Вона не дивиться в камеру, задумливо відвернувши голову в сторону.
У підписі до фотографії Мартинівська розповіла про платформу для кондитерів, де зібралися найталановитіші майстри своєї справи. А також поділилася своїми думками про ситуацію в країні: "У такі непрості для нашої країни часи більше не хочеться боятися. Хочеться говорити про важливе, високе, вільне. Хочеться сміятися. Нарешті дістати той самий сервіз і випити з нього трав'яного карпатського чаю. Ще раз нагадати, що любите. Ще раз прогулятися по вуличках улюбленого міста і сходити на побачення з Софією. Ще раз довести, що наша сила - в єдності".
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