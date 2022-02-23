Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - французский шеф-повар из Украины, которая судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. А недавно звезда в соавторстве с Владимиром выпустила книгу рецептов. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ольга показала, как ехала в машине от своих родителей.

"Как, как можно сюда доехать? А как может сюда доехать скорая, например", - написала Мартыновская.

"Возвращаюсь от родителей в Киев. На самом деле редко очень приезжаю из-за того, что боюсь... Или мой имплант выпадет, или голова может отвалиться, или колеса все четыре, на самом деле такая дорога продолжительностью 20 км, сейчас может вы чувствуете по тому как движется камера, потому что колеса один за другим переступают. Такой дороги в других местах я еще не видела. Сейчас вам немножко продемонстрирую", - сказала Ольга.

"Это просто.... Крик души и автомобиля. Только куда кричать", - написала на кадрах сторис Мартыновская.

Напомним, "Мастер Шеф" Мартыновская показала, как выглядела задолго до популярности

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