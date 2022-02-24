Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, шеф-повар и кондитер Ольга Мартыновская, которая является судьей шоу "Мастер Шеф" часто делится в Instagram интересными фото из жизни и глубокомысленными постами. Так, в этот раз телезвезда обратилась к украинцам из-за обостренной и весьма неспокойной ситуации в стране.
Как видно, Ольга опубликовала очаровательное фото, на котором выглядит стильно, но в то же время и задумчиво. Она позирует в светлом наряде – футболке и свободной блузке, ее волосы собраны в строгую прическу, а на лице легкий естественный макияж. Она не смотрит в камеру, задумчиво отвернув голову в сторону.
В подписи к фотографии Мартыновская рассказала о платформе для кондитеров, где собрались самые талантливые мастера своего дела. А также поделилась своими мыслями о ситуации в стране: "В такие непростые для нашей страны времена больше не хочется бояться. Хочется говорить о важном, высоком, свободном. Хочется смеяться. Наконец-то достать тот самый сервиз и выпить из него травяного карпатского чая. Еще раз напомнить, что любите. Еще раз прогуляться по улочкам любимого города и сходить на свидание с Софией. Еще раз доказать, что наша сила – в единстве".
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