Талантливый шеф-повар и победительница третьего сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что скрывает от своей дочки.

Как передает Politeka.net, Ольга Мартыновская прославилась как победительница третьего сезона популярного реалити-шоу "МастерШеф", где проявила себя как талантливый повар.

На своей странице в Инстаграм шеф-повар опубликовала новые Сториз. Она призналась, что решила не рассказывать своей дочке Вере того, что происходит сейчас в Украине. Вместо этого она начала чаще обнимать ей и уделять ей внимание. Также, Мартыновская призвала украинцев верить в то, что будет всё хорошо. И что страна сильная, и просто так не сдасться.

"Мы крутая и сильная страна! И мирное небо над собой мы заслужили! И оно будет!", — заявила Ольга Мартыновская.

"Верунечке ничего не говорю! Просто еще сильнее обнимаю и чаще целую", — раскрыла судья "МастерШеф".

"Всё будет точно хорошо", — уверяет Мартыновская.

Напомним, что недавно судья "МастерШеф" опубликовала редкое фото со своими родителями. Она призналась, как к ним относится и удивила нежным семейным снимком, где отец целует её в голову. Стоит отметить, что Мартыновская очень похожа внешне на свою маму.

Ранее сообщалось, "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинули сразу два участника, мнения зрителей разделились.

Также, судья "Мастер Шеф" Мартыновская не сдержала эмоций из-за события в стране.

Politeka рассказывала, крик души судьи "Мастер Шеф" Мартыновской после визита к родителям.