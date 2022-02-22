Судья популярного кулинарного шоу «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская рассказала, как относится к событиям в стране, и что говорит своему ребенку.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Ольга Мартыновская опубликовала серию сторис, в которых решила пообщаться со своими поклонниками о том, что сейчас происходит в Украине.

«Сегодня четверо людей из моего окружения не вышли на работу из-за стресса, страха, панических атак, бессонной ночи…Всем страшно! Мы с Верунчиком продолжаем жить, работать, планировать, мечтать и верить! А что еще мы можем сделать?», - подписала фото Мартыновская.

Она также поделилась своими мыслями о том, стоит ли рассказывать детям о том, что происходит.

«Мы крутая и сильная страна! И мирное небо над собой мы заслужили. И оно будет. Верунчику ничего не говорю. Просто еще крепче обнимаю и чаще целую», - добавила женщина.

Отметим, что Мартыновская только недавно вернулась с отдыха за границей. Шеф-повар отдыхала на горнолыжном курорте.

Напомним, что Ольга Мартыновская заработала синяки, отдыхая за границе: "Это не Мальдивы".

Как сообщала Politeka, Мартыновская показала, как выглядела до популярности: "Капец...".

Также Politeka писала, что Ольгу Мартыновскую раскритиковали за нелепый внешний вид: "Бабушкин вариант".