Українська блогерка і переможниця шоу «Холостяк» з Михайлом Заливако Анна Богдан розкрила секрет своїх ефектних кучериків.

Як пише Politeka.net, дівчина присвятила новий пост в Instagram своєму волоссю.

Богдан часто наривається на компліменти завдяки своїй пишній копиці кучериків на голові. У публікації блогерка розповіла, про те, як доглядає за своїм волоссям.

За словами Анни, вона завжди робить хоча б мінімальну укладку волосся. При цьому дівчина звертає увагу на те, щоб Фени і стайлери не пересушували волосся, адже це зробить їх ламкими.

Крім того, Богдан підтримує здоров'я волосся зсередини: дотримується правильного харчування і підбирає вітаміни.

"Моїм кучерявим, кучерявим волоссям необхідний особливий догляд. Для цього я регулярно роблю маски... а щоб створити улюблені локони я використовую автостайлер", - розкрила свій секрет Богдан.

Дівчина також поділилася своїм знімком, на якому накручувала локон на палець.

Шанувальники не могли пройти повз, звернувши увагу на красу блогерки.

Нагадаємо, що після проекту» Холостяк " Богдан продовжила зустрічатися з Заливако. Зараз пара живе разом, багато подорожує і виглядає щиро щасливою.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан влаштувала сміливу фотосесію у ванній.

Як повідомляла Politeka, обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан розповіла про своє щастя.

Також Politeka писала, що обраниця "Холостяка" Богдан показала справжню пристрасть з Михайлом Заливако.