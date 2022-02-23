Як пише Politeka.net, дівчина присвятила новий пост в Instagram своєму волоссю.
Богдан часто наривається на компліменти завдяки своїй пишній копиці кучериків на голові. У публікації блогерка розповіла, про те, як доглядає за своїм волоссям.
За словами Анни, вона завжди робить хоча б мінімальну укладку волосся. При цьому дівчина звертає увагу на те, щоб Фени і стайлери не пересушували волосся, адже це зробить їх ламкими.
Крім того, Богдан підтримує здоров'я волосся зсередини: дотримується правильного харчування і підбирає вітаміни.
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"Моїм кучерявим, кучерявим волоссям необхідний особливий догляд. Для цього я регулярно роблю маски... а щоб створити улюблені локони я використовую автостайлер", - розкрила свій секрет Богдан.
Дівчина також поділилася своїм знімком, на якому накручувала локон на палець.
Шанувальники не могли пройти повз, звернувши увагу на красу блогерки.
Нагадаємо, що після проекту» Холостяк " Богдан продовжила зустрічатися з Заливако. Зараз пара живе разом, багато подорожує і виглядає щиро щасливою.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан влаштувала сміливу фотосесію у ванній.
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