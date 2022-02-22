Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, модель и турагент Анна Богдан, с пышной прической порассуждала о счастье и восхитила идеальной внешностью.

Анна Богдан продолжила строить отношения с Михаилом Заливако после завершения проекта на ТВ, пишет Politeka.net. Девушка активно развивает свою страницу в Инстаграм, появляясь на фото в разных образах.

На новом фото модель позировала с пышными кудрями, спиной к камере. Макияж подчеркнул красоту звезды Сети, добавив коже сияния.

"- Какие планы?

- Быть счастливой.

- Я имею в виду сегодня.

- Не вижу разницы😉", - подписала снимок Анна Богдан.

Публикация быстро собрала более 3000 лайков и немного комментариев.

"Анечка, поделитесь какой краской и каким тоном красите волосы.. Фантастический цвет!", "Ох ❤️❤️❤️", "🔥🔥😍", "Очень😻🦋🪐🤍🌹", - написали пользователи Сети.

Отметим, Анна Богдан и Михаил Заливако стали строить отношения срезу после финала "Холостяка".

Осенью прошлого года победительница проекта рассказала, что она с любимым уже разговаривала о свадьбе, по ее словам, они мечтают о детях и об общем доме.

Возможно, после свадьбы Анна Богдан поменяет фамилию, которая у нее осталась от предыдущего брака с экс-главой Офиса президента Украины Андрея Богдана.

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