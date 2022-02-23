Украинская блогерка и победительница шоу «Холостяк» с Михаилом Заливако Анна Богдан раскрыла секрет своих эффектных кудряшек.

Как пишет Politeka.net, девушка посвятила новый пост в Инстаграм своим волосам.

Богдан часто нарывается на комплименты благодаря своей пышной копне кудряшек на голове. В публикации блогерка рассказала, о том, как ухаживает за своими волосами.

По словам Анны, она всегда делает хотя бы минимальную укладку волос. При этом девушка обращает внимание на то, чтобы фены и стайлеры не пересушивали волосы, ведь это сделает их ломкими.

Кроме того, Богдан поддерживает здоровье волос изнутри: придерживается правильного питания и подбирает витамины.

«Моим вьющимся, кудрявым волосам необходим особый уход. Для этого я регулярно делаю маски… А чтобы создать любимые локоны я использую автостайлер», - раскрыла свой секрет Богдан.

Девушка также поделилась своим снимком, на котором накручивала локон на палец.

Поклонники не могли пройти мимо, обратив внимание на красоту блогерки.

Напомним, что после проекта «Холостяк» Богдан продолжила встречаться с Заливако. Сейчас пара живет вместе, много путешествует и выглядит искренне счастливой.

Напомним, победительница «Холостяка» Богдан устроила смелую фотосессию в ванной.

Как сообщала Politeka, избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан рассказала о своем счастье.

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