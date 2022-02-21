Как сообщает Politeka.net, у сторис в своем Instagram победительница "Холостяка" Анна Богдан, которая по окончании проекта продолжила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто показывает поклонникам их жизнь и публикует личные фото и видео.

На этот раз Богдан решила похвастаться и показала, как они с Михаилом провели свой выходной.

"Иногда лучший выходной - это валяться в постели. Так мы и провели вчера наш день", - написала Анна Богдан.

Как видим, Анна и Михаил обнимались и целовались, лежа на роскошной двуспальной кровати. Богдан была в голубых джинсах и розовом худи-оверсайз, а Михаил надел белую футболку и бежевые брюки.

Также Анна Богдан опубликовала фото с Заливако в зеркале и оставила специальное окошечко, куда можно написать. Победительница "Холостяка" спросила, какой выходной идеален для ее поклонников.

Ранее Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан заговорила об увеличении губ: "Боюсь!".

Напомним, что победительница "Холостяка" Анна Богдан показала после болезни, как худеет в зале: "Тяжеловато".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако, Повар, Сердючка и другие оценили фигуру Никитюк в ультра-мини: "Леся Кардашьян".