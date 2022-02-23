Невістка культової української співачки Софії Ротару розповіла про те, що зараз може зробити кожен українець.

Дружина єдиного сина Ротару Світлана Євдокименко поділилася постом на тему, яка хвилює зараз кожного українця, пише Politeka.net. На тлі почастішали повідомлень про можливий напад Росії на Україну Світлана вирішила нагадати, що під силу кожному українцю.

"Будемо уважні до себе! Контролюйте думки, емоції і вчинки! Саме вони впливають на світ навколо нас, на наших близьких і на тих з ким ми працюємо. Розмовляйте з дітьми та батьками, підбираючи Вірні слова любові і підтримки. Усвідомлені і сміливі дії кожного особливо необхідні сьогодні!", - написавши Євдокименко.

Під її постом з підтримкою відзначилися її діти-Софія і Анатолій.

Українці також підтримали невістку Ротару.

"Мир кожному дому", "Миру Вам над небом Києва", "миру на Землі", "дуже потрібні і правильні слова", "дуже правильні слова Світлана Анатоліївна нехай буде мир у всьому світі і дружба між країнами", "Дай Бог, щоб все налагодилося", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Софія Ротару на рідкісному фото з онуками вразила квітучим виглядом.

Як повідомляла Politeka, єдиний син Ротару поділився рідкісним знімком з красунею-дружиною.

Також Politeka писала, що єдиний онук Софії Ротару викликав фурор в мережі, українці не стрималися.