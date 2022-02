Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram единственный внук известной 74-летней украинской певицы Софии Ротару 27-летний Анатолий Евдокименко, который также занимается музыкой и пробует себя в модельном бизнесе, не часто делится личными фотографиями.

Однако на этот раз внук Ротару решил опубликовать фото с крайней фотосессии. На фотографии Анатолий, которого назвали в честь дедушек, проницательно смотрел в камеру.

"You have been in the dark for way too long...", - подписал фотографию Анатолий словами из песни группы The Weeknd.

"Свобода - это способность хотеть то, что хочешь на самом деле! ❤️", - написала невестка Софии Ротару и мама Анатолия Светлана Евдокименко.

Новую фотографию внука Ротару также прокомментировали поклонники: "На маму похож", " Толя, ты самый лучший только не грусти. Улыбайся чаще, у тебя красивая улыбка", "Вобрал всю красоту невероятно волшебной семьи💋💋💋💋💋💋💋💋💋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ".

