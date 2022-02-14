Единственный сын легендарной артистки Софии Ротару Руслан Евдокименко показал свою жену-блондинку, с которой в отношениях уже 28 лет.

Как передает Politeka.net, у легендарной певицы Софии Ротару есть единственный сын - 51-летний Руслан Евдокименко. Как известно, он уже более 28 лет в браке со Светланой, с которой у них есть двое детей - Соня и сын Анатолий.

На своей странице в Инстаграм Руслан Евдокименко решил опубликовать новую Сториз. Он показал редкое фото со своей женой Светланой в честь Дня Святого Валентина. Стоит отметить, что фото сделано в теплое время года. Жена Руслана Евдокименко удивляет шикарной моложавой внешностью.

Напомним, что недавно Руслан Евдокименко рассказал, что у него с женой Светланой была годовщина свадьбы - 28 лет. Он показал редкое фото с женой и принял множество поздравлений на свой адрес. Стоит отметить, что они являются примером счастливой семейной пары, которая много лет вместе.

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