Популярная украинская певица София Ротару засветилась на редком снимке рядом со своими внуками - Соней и Анатолием.

Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной украинской певицей. Как известно, у неё большая семья - сын Руслан и его невестка Светлана и их дети - Соня и Анатолий.

На одной из фан-страничек в Инстаграме опубликовали редкое фото популярной певицы. Как известно, хоть и внуки Ротару живут вдалеке от бабушки, однако, стараются часто видеться. На кадре - София Ротару засветилась в компании своих любимых внуков. Стоит отметить, что рядом с ними София Ротару удивляет моложавым видом в шикарном наряде.

"Просто счастья вам хочу пожелать. Бесконечно большого и чистого! Чтобы жить и горя не знать… И огромного солнца лучистого!", — пожелали на фан-аккаунте легендарной певицы.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Счастливая бабушка", "Супер", "Счастливая бабушка, такие прекрасные внуки, красивые, самодостаточные. Гордость ваша!", "Спасибо за голос, красоту души", "Красавчики София среди внуков девчушка", "ПРЕКРАСНАЯ КОРОЛЕВА ПЕСНИ СОФИЯ РОТАРУ", "Бабулины бриллиантики надежда и опора обожульки".

Ранее сообщалось, племянница Ротару, объявившая об уходе со сцены, покрасовалась в платье-вышиванке.

Politeka рассказывала, единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке.

Также, единственный внук Софии Ротару произвел фурор в сети, украинцы не сдержались.