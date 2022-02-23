Жена единственного сына Ротару Светлана Евдокименко поделилась постом на тему, которая волнует сейчас каждого украинца, пишет Politeka.net. На фоне участившихся сообщений о возможном нападении России на Украины Светлана решила напомнить, что под силу каждому украинцу.
«Будем внимательны к себе! Контролируйте мысли, эмоции и поступки! Именно они влияют на мир вокруг нас, на наших близких и на тех с кем мы трудимся. Разговаривайте с детьми и родителями, подбирая верные слова любви и поддержки. Осознанные и смелые действия каждого особенно необходимы сегодня!», - написала Евдокименко.
Под ее постом с поддержкой отметились ее дети – София и Анатолий.
Украинцы также поддержали невестку Ротару.
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«Мир каждому дому», «Мира вам над небом Киева», «Мира на земле», «Очень нужные и правильные слова», «Очень правильные слова Светлана Анатольевна пусть будет мир во всем мире и дружба между странами», «Дай Бог, чтобы все наладилось», - пишут люди в комментариях.
Напомним, София Ротару на редком фото с внуками впечатлила цветущим видом.
Как сообщала Politeka, единственный сын Ротару поделился редким снимком с красавицей-женой.
Также Politeka писала, что единственный внук Софии Ротару произвел фурор в сети, украинцы не сдержались.