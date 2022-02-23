Невестка культовой украинской певицы Софии Ротару рассказала о том, что сейчас может сделать каждый украинец.

Жена единственного сына Ротару Светлана Евдокименко поделилась постом на тему, которая волнует сейчас каждого украинца, пишет Politeka.net. На фоне участившихся сообщений о возможном нападении России на Украины Светлана решила напомнить, что под силу каждому украинцу.

«Будем внимательны к себе! Контролируйте мысли, эмоции и поступки! Именно они влияют на мир вокруг нас, на наших близких и на тех с кем мы трудимся. Разговаривайте с детьми и родителями, подбирая верные слова любви и поддержки. Осознанные и смелые действия каждого особенно необходимы сегодня!», - написала Евдокименко.

Под ее постом с поддержкой отметились ее дети – София и Анатолий.

Украинцы также поддержали невестку Ротару.

«Мир каждому дому», «Мира вам над небом Киева», «Мира на земле», «Очень нужные и правильные слова», «Очень правильные слова Светлана Анатольевна пусть будет мир во всем мире и дружба между странами», «Дай Бог, чтобы все наладилось», - пишут люди в комментариях.

Напомним, София Ротару на редком фото с внуками впечатлила цветущим видом.

Как сообщала Politeka, единственный сын Ротару поделился редким снимком с красавицей-женой.

Также Politeka писала, что единственный внук Софии Ротару произвел фурор в сети, украинцы не сдержались.