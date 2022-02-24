Про це підприємець розповів у своєму Instagram, передає Politeka.net.

"Сьогодні я прийняв для себе рішення перейти на українську. В цілому, я вільно володію мовою, щось читав українською певний період часу, у мене непоганий словниковий запас, але я виріс в російськомовній родині, живу в російськомовному оточенні", - написав Задворний.

Він визнав, що для нього цей перехід буде непростим, проте підкреслив, що твердо налаштований його зробити.

Підприємець вирішив робити цього в кілька етапів.

"1 етап: у публічній площині я починаю невідкладно. 2 етап: далі в побуті, сім'ї і з друзями. 3 етап: повністю перейти в робочому спілкуванні. 4 етап: найскладніший етап-це замінити російську нецензурну лайку на українську", - поділився Задворний.

Він попросив своїх підписників підтримати його в цьому починанні і бути терплячими.

Нагадаємо, що Злата Огневич вибрати Задворного у фіналі "Холостячки", проте практично відразу після фіналу проекту бізнесмен зізнався, що не бачить майбутнього у їхніх стосунків. Зараз вони не спілкуються.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний несподівано засвітився з Тригубенко і ефектною красунею.

Як повідомляла Politeka, переможець "Холостячки" зняв над Києвом величезний військовий літак.

Також Politeka писала, що улюбленець Огневич з "Холостячки" розповів про те, що робить його щасливим.